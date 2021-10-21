Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış maçında galibiyeti hedefleyen iki takım Tuzlaspor ve Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

TUZLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

TUZLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.