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Tuzlaspor-Başakşehir CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Peki, Tuzlaspor-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tuzlaspor-Başakşehir CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun ikinci maç gününde Tuzlaspor-Başakşehir maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. 

Tuzlaspor, kupada son olarak Gençlerbirliği'nin 2-0 elemişti. Başakşehir ise Turgutluspor'u 7-0 geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Tuzlaspor-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Tuzlaspor-Başakşehir maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 18.45'de Tuzla Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Turgut Doman yönetiminde geçecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Mert Bulut üstlenecek. 

TUZLASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Tuzlaspor-Başakşehir maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak. 

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Onur Çelik
Spor Editörü


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