Beşiktaş'ın golcü yıldızı Aboubakar'a Premier Lig'den talip!AB'den yapıcı çağrı: Türkiye ile diyalog istediğimizi gösterdik!Adana'da molotofkokteyli saldırı yapan PKK/KCK sanıkları hakim karşısındaAdnan Oktar'ın suçu ne, neden hapiste? Adnan Oktar ne kadar ceza aldı?Alanyaspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gazeteci Hrant Dink davasında yargılanan 76 sanığın savunması başladıİclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?Bakan Hulusi Akar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' sözlerine tepki!Tuzlaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ümitcan Uygun neden tutuklandı? Suçu nedir? Ümitcan tutuklandı mı gerçekten?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tuzlaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tuzlaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Peki, Tuzlaspor-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tuzlaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun ikinci maç gününde Tuzlaspor-Başakşehir maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. 

Tuzlaspor, kupada son olarak Gençlerbirliği'nin 2-0 elemişti. Başakşehir ise Turgutluspor'u 7-0 geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Tuzlaspor-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Tuzlaspor-Başakşehir maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 18.45'de Tuzla Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Turgut Doman yönetiminde geçecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Mert Bulut üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Tuzlaspor-Başakşehir maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak. 

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT