Tuzlaspor başarılı teknik adam Taner Taşkın ile yeniden anlaştı

Tuzlaspor, 28 Temmuz Salı günü üst lige yükselme play-off maçında Manisa FK ile karşı karşıya gelmiş ve mücadelede, rakibini penaltı atışlarıyla geçerek TFF 1. Lig'e yükselen son takım olarak kupasını almıştı.

Tuzlaspor A.Ş., Play-Off maçlarından kendisini 1.Lig’e taşıyan teknik direktör Taner Taşkın ile yeniden el sıkıştı.

Taner Taşkın, 1+1 olarak sözleşmesini yeniledi ve Tuzlaspor A.Ş. Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı ile yaptığı görüşmenin ardından imzayı attı.

Başarılı teknik adam Taner Taşkın'ın yardımcılıklarını Tacettin Bakacak, Baki Çağdaş Uzun, Başar Canoğlu üstlenecek. Kaleci antrenörleri olarak da Hasan Okan Gültang ve Alpaslan Uysal görev yapacak.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e çıktı!

TANER TAŞKIN KİMDİR?

Taner Taşkın 27 Ekim 1972 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Taner Taşkın eski bir futbolcudur. Başarılı teknik adam şu anda 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor’un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Taşkın sırasıyla Mustafakemalpaşaspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, Mobellaspor, tekrar Manisaspor, Çorumspor ve tekrar Mustafakemalpaşaspor takımlarında forma giydi. 12 kere Türkiye U-21, 1 kere de Türkiye Milli takım formalarını giydi. 1993 Akdeniz oyunlarında şampiyon olan takımın oyuncuları arasındadır. 2007 yılında Turgutluspor’un teknikdirektörğünü yaptı. 2009’da 3.Lig ekiplerinden Menemenspor’u çalıştırdı.