Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Ankaragücü maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Ankaragücü maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu - Ankaragücü maçını hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Suat Güz ve Mehmet Akıncık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev alacak.