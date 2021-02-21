Tuzlaspor - Boluspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 22.haftasında Tuzlaspor, Boluspor'u evine konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar internette Tuzlaspor- Boluspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalara başladı. Biz de maç ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
TFF 1.Lig'de 8. sırada bulunan Tuzlaspor, ligin 15.sırasında yer alan Boluspor'u konuk ediyor. 15 Temmuz Stadyumu''nda oynanan mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maçı ise Kutluhan Bilgiç yönetecek.
TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kadrolar henüz açıklanmadı.
TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN
Tuzlaspor - Boluspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.