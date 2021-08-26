Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.