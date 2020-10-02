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Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçlardan birisi de Tuzlaspor ile Bursaspor arasında oynanacak.

Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bu sezon kulüp tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, sezona oldukça iyi bir giriş yapmıştı. İstanbul ekibi, çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak ligde 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış Bursaspor'un ise bu sezon yalnızca 1 galibiyet bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, 3 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TUZLASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor - Bursaspor mücadelesi, 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de Ümraniye Şehir Stadında oynanacak. Zorlu karşılaşmanın hakemi, Turgut Doman olacak. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Seyfettin Ünal ve Suat Güz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak olan Tuzlaspor - Bursaspor maçı ise TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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