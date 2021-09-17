TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Bursaspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TUZLASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor - Bursaspor maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

TUZLASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Bursaspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Seyfettin Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Mustafa Hakan Belder görev alacak.