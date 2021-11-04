TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Tuzlaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor - Denizlispor maçı 5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşlaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Denizlispor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Tuzlaspor - Denizlispor maçının hakemi Turgut Doman olacak. Doman'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Levent Gümüşdere görev alacak.