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Tuzlaspor deplasmanda Fethiyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından lider tuzlaspor deplasmanda fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Tuzlaspor deplasmanda Fethiyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından lider Tuzlaspor deplasmanda Fethiyespor ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında çekiştiği Menemen Belediyespor'un puan kaybettiği haftada önemli bir avantaşı kaybetmiş oldu.

Tuzlaspor, bu beraberlikle bir puan farkla 50 puanla rakibi Menemen Belediyespr'un önünde lider durumda.

 

Tuzlaspor deplasmanda Fethiyespor ile berabere kaldı
Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Yavuz Bahadır Ordu xxx, İsmail Taygu Tasalı xxx

Fethiyespor: Übeyd xxx, Recep xx, Alper xx (Dk 78 Anıl x), Cumhur xx, Fethi xx, Emre xx, Sefa xx (Dk.70 Mertcan x), Yakup Ramazan xx, Alican xx (Dk.90 Onur ), Medeni xxx, Abdullah xx

Tuzlaspor: Bayram xxx, Bülent xx, Gökcan xx (D.90 Taner ), Sadık xx (Dk 81 Doğan x), Murat xx, Mehmet Özdıraz xx, Muhammet xx (Dk.81 Berat x), Mehmet Ozan xx, Erdinç xx, Tarık xx, Erdi xx

Sarı Kartlar: Dk.39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk.90 Yakup Ramazan (Fethiyespor) Dk. 45 Erdi, Dk. 62 Tarık (Tuzlaspor)

Kırmızı Kartlar Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)

 

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