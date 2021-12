Spor Toto Süper Lig’de 14.haftanın erteleme maçında edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda iki takım arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için için Tuzlaspor – Erzurumspor maçı canlı | Tuzlaspor – Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde…

TUZLASPOR – ERZURUMSPOR MAÇI CANLI | TUZLASPOR – ERZURUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 14.haftasındaki erteleme maçında Tuzlaspor ile Erzurumspor arasındaki mücadele saat 13.30’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda başladı.

Zorlu maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşekiın yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Burak Cansız yapıyor. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Max 1 kanalından ise şifreli olarak izlenebiliyor.

TUZLASPOR - ERZURUMSPOR İLK 11'İ

TUZLASPOR İLK 11

23. PHİLİPP ALEXANDER ANGELER

5. RAJKO ROTMAN

11. JURGEN BARDHI

14. LAMINE DIACK

4. İSMAİL KONUK

38. SELÇUK ALİBAZ

48. ERHAN KARTAL

52. TAYFUN AYDOĞAN

61. SAFA KINALI

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

Yedekler

76. ZVONIMIR MIKULIC

33. GÖKHAN AKKAN

7. AHMET YAZAR

8. MUHAMMED SARIKAYA

20. RAHMİ ANIL BAŞARAN

22. İBRAHİM HAS

28. UMUT CAN KANBER

94. MUSTAFA EMRE CAN

99. ONAT KUTAY KURT

Teknik Sorumlu

ŞENOL FİDAN

ERZURUMSPOR İLK 11

29. JAKUB SZUMSKI

35. ORHAN OVACIKLI

4. AYKUT DEMİR

6. GÖKHAN KARDEŞ

53. MUCAHİT ALBAYRAK

55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

27. MARTIN HASEK

8. SÜLEYMAN KOÇ

14. ALİCAN ÖZFESLİ

7. EMİRCAN ALTINTAŞ

61. OLTAN KARAKULLUKÇU

Yedekler

1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ

13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI

22. MUSTAFA YUMLU

88. FIRAT ŞAŞİ

20. GÖKHAN ALSAN

11. ARVYDAS NOVIKOVAS

9. HEROLIND SHALA

19. YUSUF KOÇ

25. AARON SAMUEL OLANARE

Teknik Sorumlu

ERKAN SÖZERİ