Tuzlaspor – Erzurumspor maçı canlı | Tuzlaspor – Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 14. Haftasındaki erteleme maçında Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Tuzlaspor – Erzurumspor maçı canlı | Tuzlaspor – Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde…
Spor Toto Süper Lig’de 14.haftanın erteleme maçında edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda iki takım arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için için Tuzlaspor – Erzurumspor maçı canlı | Tuzlaspor – Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde…
TUZLASPOR – ERZURUMSPOR MAÇI CANLI | TUZLASPOR – ERZURUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 14.haftasındaki erteleme maçında Tuzlaspor ile Erzurumspor arasındaki mücadele saat 13.30’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda başladı.
Zorlu maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşekiın yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Burak Cansız yapıyor. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Max 1 kanalından ise şifreli olarak izlenebiliyor.
TUZLASPOR – ERZURUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
TUZLASPOR - ERZURUMSPOR İLK 11'İ
TUZLASPOR İLK 11
23. PHİLİPP ALEXANDER ANGELER
5. RAJKO ROTMAN
11. JURGEN BARDHI
14. LAMINE DIACK
4. İSMAİL KONUK
38. SELÇUK ALİBAZ
48. ERHAN KARTAL
52. TAYFUN AYDOĞAN
61. SAFA KINALI
87. FERHAT ÖZTORUN
90. VEACESLAV POSMAC
Yedekler
76. ZVONIMIR MIKULIC
33. GÖKHAN AKKAN
7. AHMET YAZAR
8. MUHAMMED SARIKAYA
20. RAHMİ ANIL BAŞARAN
22. İBRAHİM HAS
28. UMUT CAN KANBER
94. MUSTAFA EMRE CAN
99. ONAT KUTAY KURT
Teknik Sorumlu
ŞENOL FİDAN
ERZURUMSPOR İLK 11
29. JAKUB SZUMSKI
35. ORHAN OVACIKLI
4. AYKUT DEMİR
6. GÖKHAN KARDEŞ
53. MUCAHİT ALBAYRAK
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
27. MARTIN HASEK
8. SÜLEYMAN KOÇ
14. ALİCAN ÖZFESLİ
7. EMİRCAN ALTINTAŞ
61. OLTAN KARAKULLUKÇU
Yedekler
1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ
13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI
22. MUSTAFA YUMLU
88. FIRAT ŞAŞİ
20. GÖKHAN ALSAN
11. ARVYDAS NOVIKOVAS
9. HEROLIND SHALA
19. YUSUF KOÇ
25. AARON SAMUEL OLANARE
Teknik Sorumlu
ERKAN SÖZERİ