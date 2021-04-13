Canik’te zabıta denetimleri aralıksız sürüyorBursa'da çocukların sağlığı düşünülerek okullarından kantini kaldırdılarKütahya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıMaltepe Belediyesi 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtacakTarihi konak restore edilerek kitap otağına dönüştürüldüAksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıKoronavirüste yerli ilaç mucizesi! Yüzde yüz Türk yapımı! Yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak!Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulunduDüğünlere gidemeyen mahalli sanatçı pazarlarda oynayarak kazancını sağlıyor13 Nisan Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tuzlaspor- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Tuzlaspor- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 30.haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u konuk edecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseveler Tuzlaspor- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. İşte detaylar...

Tuzlaspor- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF. 1.Lig'in bitimine sayılı haftalar kala 30.hafta mücadelesinde Tuzlaspor, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

15 Temmuz Stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.

Tuzlaspor ilk 11: Angeler, Yohou, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Pucko, Rogerio, Yasin Güreler, Rajko Rotman, Muhammed Gönülaçar, Ferhat Öztorun, Alan Lima Carıus.

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Emir Yıldız, Bartu Göçmen, Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya, Furgan Polat, Doğukan Ünal, Uğur Can Semizoğlu, Berkay Tanır, Onur Arı, İbrahim Halil Öner.

TUZLASPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Tuzlspor ile Eskişehirspor arasında mücadele TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanıyor.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT