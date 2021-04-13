Tuzlaspor- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF. 1.Lig'in bitimine sayılı haftalar kala 30.hafta mücadelesinde Tuzlaspor, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

15 Temmuz Stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.

Tuzlaspor ilk 11: Angeler, Yohou, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Pucko, Rogerio, Yasin Güreler, Rajko Rotman, Muhammed Gönülaçar, Ferhat Öztorun, Alan Lima Carıus.

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Emir Yıldız, Bartu Göçmen, Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya, Furgan Polat, Doğukan Ünal, Uğur Can Semizoğlu, Berkay Tanır, Onur Arı, İbrahim Halil Öner.

TUZLASPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Tuzlspor ile Eskişehirspor arasında mücadele TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanıyor.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.