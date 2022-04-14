Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Tuzlaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem M. Ali Metoğlu yönetiyor. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Temel ve N. Dinçer Demir yapıyor.
TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11
TUZLASPOR İLK 11
25. EMRE KOYUNCU
48. ERHAN KARTAL
4. İSMAİL KONUK
90. VEACESLAV POSMAC
87. FERHAT ÖZTORUN
14. LAMINE DIACK
5. RAJKO ROTMAN
11. JURGEN BARDHI
30. ÇEKDAR ORHAN
7. AHMET YAZAR
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH
GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11
1. RAMAZAN KÖSE
14. METEHAN MERT
4. ARDA KIZILDAĞ
7. SINTAYEHU SALLALICH
11. RAHMETULLAH BERİŞBEK
15. AKSEL AKTAŞ
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
33. MUHAMMED BAYIR
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA