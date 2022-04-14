Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem M. Ali Metoğlu yönetiyor. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Temel ve N. Dinçer Demir yapıyor.

TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TUZLASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

48. ERHAN KARTAL

4. İSMAİL KONUK

90. VEACESLAV POSMAC

87. FERHAT ÖZTORUN

14. LAMINE DIACK

5. RAJKO ROTMAN

11. JURGEN BARDHI

30. ÇEKDAR ORHAN

7. AHMET YAZAR

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE

14. METEHAN MERT

4. ARDA KIZILDAĞ

7. SINTAYEHU SALLALICH

11. RAHMETULLAH BERİŞBEK

15. AKSEL AKTAŞ

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

33. MUHAMMED BAYIR

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA