Tuzlaspor ilk mağlubiyetini Bandırma'da aldı

Tuzlaspor 5 maçtır yenilmeyen ve ligde gol yemeyen takım ünvanını Bandırma’da bıraktı. Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Göksu Türkdoğan ile öne geçen Tuzlaspor ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda karşılıklı atakların olduğu maçta hakem Yakup Özhan’ın verdiği kararlar maça damga vurdu.

HAKEMİN HAREKETLERİ MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın sonlarına doğru bir pozisyonda sakatlanan ve kramponu ayağından çıkan Tuzlaspor’lu Sadık Baş’ın yanına koşan hakem Yakup Özhan sanki bir rakip takım oyuncusuymuş gibi önce zamandan çalmamasını söyledi sonrasın da ayağından çıkan kramponunu ve kemikliğini saha dışına fırlattı.

Bununla yetinmeyen hakem Yakup Özhan’ın Sadık Baş’ın kolundan tutup zorla itekleye itekleye saha dışına çıkarttı. Hakemin bu hareketi büyük tepki görürken maçın sonuna 7 dakika gibi uzun bir süre eklemesi ise tepkilere neden oldu.

İKİNCİ YARIDA İKİ GOL BİRDEN

Bandırmaspor 75. Dakikada Ali Küçik ve 90+6’da Batuhan Karadeniz’in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılırken, Tuzlaspor namağlup ünvanını Bandırma’da bırakmış oldu.

Kaynak: Tuzlaolay