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Tuzlaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Tuzlaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tuzlaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Tuzlaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Tuzlaspor sahasında İstanbulspor ile 04.12.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Tuzlaspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın

Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.12.2020 16:00

Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 35. Yasin Güreler, 14. Aıas Aosman, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 21. Matej Pucko, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 77. Samet Asatekin, 17. Ahmet Yazar, 7. Adama Yves Sarr, 99. Özgür Can Özcan, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

Tarık Tekdal,40.dk (h), Matej Pucko,77.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Aldın Cajıc 77.dk, Aıas Aosman 84.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 90+2.dk, Matej Pucko 84.dk

Oyuna Girenler

Ahmet Yazar 77.dk, Arif Morkaya 84.dk, Onat Kutay Kurt 90+2.dk, Samet Asatekin 84.dk

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Kamal Issah 69.dk, Sarı Kart Ali Yaşar 62.dk, Sarı Kart Levent Ayçiçek 2.dk, Sarı Kart Papa Alıoune Dıouf 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Tayyip Ebrar Cumur 46.dk, Kamal Issah 71.dk, Levent Ayçiçek 82.dk, Papa Alıoune Dıouf 82.dk, Krıstal Abazaj 71.dk

Oyuna Girenler

Ali Dere 46.dk, Egehan Gök 71.dk, Berkay Görmez 82.dk, İbrahim Yılmaz 82.dk, Muhammed Enes Durmuş 71.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Tuzlaspor116321916213
4Samsunspor11551159206
5Adana Demirspor105321991810
6İstanbulspor115331711186
7Altay105231710177
8Giresunspor114521413171
9Bursaspor12426202214-2
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Ümraniyespor12345142013-6
13Adanaspor93331310123
14Menemenspor10334111412-3
15Bandırmaspor11326131411-1
16Ankaraspor112277178-10
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.12.2020Adanaspor Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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