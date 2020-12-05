Tuzlaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Tuzlaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Tuzlaspor sahasında İstanbulspor ile 04.12.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Tuzlaspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.12.2020 16:00

Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 35. Yasin Güreler, 14. Aıas Aosman, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 21. Matej Pucko, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 77. Samet Asatekin, 17. Ahmet Yazar, 7. Adama Yves Sarr, 99. Özgür Can Özcan, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

Tarık Tekdal,40.dk (h), Matej Pucko,77.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Aldın Cajıc 77.dk, Aıas Aosman 84.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 90+2.dk, Matej Pucko 84.dk

Oyuna Girenler

Ahmet Yazar 77.dk, Arif Morkaya 84.dk, Onat Kutay Kurt 90+2.dk, Samet Asatekin 84.dk

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Kamal Issah 69.dk, Sarı Kart Ali Yaşar 62.dk, Sarı Kart Levent Ayçiçek 2.dk, Sarı Kart Papa Alıoune Dıouf 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Tayyip Ebrar Cumur 46.dk, Kamal Issah 71.dk, Levent Ayçiçek 82.dk, Papa Alıoune Dıouf 82.dk, Krıstal Abazaj 71.dk

Oyuna Girenler

Ali Dere 46.dk, Egehan Gök 71.dk, Berkay Görmez 82.dk, İbrahim Yılmaz 82.dk, Muhammed Enes Durmuş 71.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Tuzlaspor 11 6 3 2 19 16 21 3 4 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 5 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 6 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 7 Altay 10 5 2 3 17 10 17 7 8 Giresunspor 11 4 5 2 14 13 17 1 9 Bursaspor 12 4 2 6 20 22 14 -2 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 14 Menemenspor 10 3 3 4 11 14 12 -3 15 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 16 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür