Tuzlaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Tuzlaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Tuzlaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Tuzlaspor sahasında İstanbulspor ile 04.12.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Hüseyin Göçek(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 35. Yasin Güreler, 14. Aıas Aosman, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 21. Matej Pucko, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 77. Samet Asatekin, 17. Ahmet Yazar, 7. Adama Yves Sarr, 99. Özgür Can Özcan, 9. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
Tarık Tekdal,40.dk (h), Matej Pucko,77.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Aldın Cajıc 77.dk, Aıas Aosman 84.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 90+2.dk, Matej Pucko 84.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Yazar 77.dk, Arif Morkaya 84.dk, Onat Kutay Kurt 90+2.dk, Samet Asatekin 84.dk
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Kamal Issah 69.dk, Sarı Kart Ali Yaşar 62.dk, Sarı Kart Levent Ayçiçek 2.dk, Sarı Kart Papa Alıoune Dıouf 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Tayyip Ebrar Cumur 46.dk, Kamal Issah 71.dk, Levent Ayçiçek 82.dk, Papa Alıoune Dıouf 82.dk, Krıstal Abazaj 71.dk
Oyuna Girenler
Ali Dere 46.dk, Egehan Gök 71.dk, Berkay Görmez 82.dk, İbrahim Yılmaz 82.dk, Muhammed Enes Durmuş 71.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|5
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|6
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|7
|Altay
|10
|5
|2
|3
|17
|10
|17
|7
|8
|Giresunspor
|11
|4
|5
|2
|14
|13
|17
|1
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|14
|Menemenspor
|10
|3
|3
|4
|11
|14
|12
|-3
|15
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|16
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor