Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Tuzlaspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TUZLASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor – İstanbulspor maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

TUZLASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Tuzlaspor – İstanbulspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Barkın Kara görev alacak.