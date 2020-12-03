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Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış mücadelesi Tuzlaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Peki, Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış maçı, Tuzlaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde üst sıraları hedefleyen iki takımda eşit puanda. İstanbulspor, 18 puanla 5. sıradayken Tuzlaspor, 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu ligde Tuzlaspor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde İstanbulspor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak Tuzlaspor - İstanbulspor maçı, 4 Aralık Cuma günü saat 16.00'da başlayacak. Haftanın ilk maçı olma özelliğini taşıyan mücadele, Vefa Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Süper Lig'den tanıdığımız Hüseyin Göçek olacak. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Tuzlaspor - İstanbulspor maçı da Cuma günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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