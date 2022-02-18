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Tuzlaspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Tuzlaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Tuzlaspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Tuzlaspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TUZLASPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor – Kocaelispor maçı 19 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

TUZLASPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor – Kocaelispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Tuzlaspor – Kocaelispor maçını hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enver Aydın görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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