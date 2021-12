Tuzlaspor – Manisa FK canlı izle | Tuzlaspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Tuzlaspor – Manisa FK canlı izle | Tuzlaspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

TUZLASPOR – MANİSA FK CANLI İZLE

Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetiyor. Çelik’in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Murat Şener yapıyor.

TUZLASPOR – MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan maç BeIN Sports Max 2 kanalından şifreli TRT Avaz’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 189, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR İLK 11

76. ZVONIMIR MIKULIC

33. GÖKHAN AKKAN

11. JURGEN BARDHI

5. RAJKO ROTMAN

21. RICARDO JORGE OLIVEIRA VALENTE

38. SELÇUK ALİBAZ

48. ERHAN KARTAL

52. TAYFUN AYDOĞAN

61. SAFA KINALI

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

Yedekler

25. EMRE KOYUNCU

94. MUSTAFA EMRE CAN

99. ONAT KUTAY KURT

22. İBRAHİM HAS

8. MUHAMMED SARIKAYA

6. AYKUT ÇEVİKER

28. UMUT CAN KANBER

7. AHMET YAZAR

20. RAHMİ ANIL BAŞARAN

Teknik Sorumlu

ŞENOL FİDAN

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

17. ANIL KOÇ

22. SADİ KARADUMAN

23. LOICK LANDRE

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

46. ERHAN KARA

70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE

99. OKAN EKEN

Yedekler

31. SAMET KARABATAK

4. AHMET KESİM

8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA

9. KEMAL RÜZGAR

14. YİĞİT KEREM

20. VELİ ÇETİN

21. NINO KOUTER

30. DEMBA DIALLO

60. ÖZGÜR ÇEK

61. MEHMET ALİ ÇELİK

Teknik Sorumlu

TURGAY ALTAY