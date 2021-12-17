Tuzlaspor – Manisa FK canlı izle | Tuzlaspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Tuzlaspor – Manisa FK canlı izle | Tuzlaspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Tuzlaspor – Manisa FK canlı izle | Tuzlaspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
TUZLASPOR – MANİSA FK CANLI İZLE
Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetiyor. Çelik’in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Murat Şener yapıyor.
TUZLASPOR – MANİSA FK CANLI İZLE
TUZLASPOR – MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan maç BeIN Sports Max 2 kanalından şifreli TRT Avaz’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.
BeIN Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 189, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TUZLASPOR – MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
TUZLASPOR İLK 11
76. ZVONIMIR MIKULIC
33. GÖKHAN AKKAN
11. JURGEN BARDHI
5. RAJKO ROTMAN
21. RICARDO JORGE OLIVEIRA VALENTE
38. SELÇUK ALİBAZ
48. ERHAN KARTAL
52. TAYFUN AYDOĞAN
61. SAFA KINALI
87. FERHAT ÖZTORUN
90. VEACESLAV POSMAC
Yedekler
25. EMRE KOYUNCU
94. MUSTAFA EMRE CAN
99. ONAT KUTAY KURT
22. İBRAHİM HAS
8. MUHAMMED SARIKAYA
6. AYKUT ÇEVİKER
28. UMUT CAN KANBER
7. AHMET YAZAR
20. RAHMİ ANIL BAŞARAN
Teknik Sorumlu
ŞENOL FİDAN
MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
17. ANIL KOÇ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
46. ERHAN KARA
70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE
99. OKAN EKEN
Yedekler
31. SAMET KARABATAK
4. AHMET KESİM
8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA
9. KEMAL RÜZGAR
14. YİĞİT KEREM
20. VELİ ÇETİN
21. NINO KOUTER
30. DEMBA DIALLO
60. ÖZGÜR ÇEK
61. MEHMET ALİ ÇELİK
Teknik Sorumlu
TURGAY ALTAY