Tuzlaspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Tuzlaspor, Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Tuzlaspor, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Menemen Spor ile 06.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Tuzlaspor - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu?
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Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Hakemleri
Murat Erdoğan(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 77. Samet Asatekin, 44. Rajko Rotman, 35. Yasin Güreler, 15. Aldın Cajıc, 72. Muhammed Gönülaçar, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 20. Vedat Bora, 61. Anıl Karaer, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 85. Erkan Zengin, 97. Alan Lıma Carıus, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Menemen Spor İlk 11
71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 80. Alaattin Hamza Ok, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
34. Fatih Demirlek, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 32. Mamadou Traore, 37. Okan Yılmaz, 44. Abdulkadir Öksüz, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 53. Mehmet Aytemiz
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|19
|12
|4
|3
|41
|20
|40
|21
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|5
|Adana Demirspor
|19
|10
|4
|5
|33
|19
|34
|14
|6
|Altay
|19
|10
|2
|7
|31
|20
|32
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Altınordu
|19
|9
|4
|6
|26
|27
|31
|-1
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|21
|-9
|13
|Boluspor
|19
|5
|4
|10
|19
|24
|19
|-5
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.2021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.2021
|Adana Demirspor
|Osmanlıspor FK
|06.02.2021
|İstanbulspor
|Ümraniyespor
|06.02.2021
|Tuzlaspor
|1-0
|Menemenspor
|06.02.2021
|Eskişehirspor
|Altay
|07.02.2021
|Ankara Keçiörengücü
|Adanaspor
|07.02.2021
|Altınordu
|Boluspor
|07.02.2021
|Balıkesirspor
|Akhisarspor
|08.02.2021
|Giresunspor
|Bursaspor