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Tuzlaspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Tuzlaspor, Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Tuzlaspor, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Menemen Spor ile 06.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Tuzlaspor - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu?

Tuzlaspor, Menemen Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın

Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 13:30

Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 77. Samet Asatekin, 44. Rajko Rotman, 35. Yasin Güreler, 15. Aldın Cajıc, 72. Muhammed Gönülaçar, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 20. Vedat Bora, 61. Anıl Karaer, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 85. Erkan Zengin, 97. Alan Lıma Carıus, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 80. Alaattin Hamza Ok, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

34. Fatih Demirlek, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 32. Mamadou Traore, 37. Okan Yılmaz, 44. Abdulkadir Öksüz, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 53. Mehmet Aytemiz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor19124341204021
3Samsunspor20117230194011
4Tuzlaspor2011363127364
5Adana Demirspor19104533193414
6Altay19102731203211
7Ankara Keçiörengücü1994624143110
8Altınordu19946262731-1
9Bursaspor199373430304
10Bandırmaspor208392423271
11Adanaspor197392925244
12Ümraniyespor19568202921-9
13Boluspor195410192419-5
14Akhisarspor195410172519-8
15Menemenspor20479203419-14
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor19071212397-27

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür

05.02.2021Samsunspor3-1Bandırmaspor
06.02.2021Adana DemirsporOsmanlıspor FK
06.02.2021İstanbulsporÜmraniyespor
06.02.2021Tuzlaspor1-0Menemenspor
06.02.2021EskişehirsporAltay
07.02.2021Ankara KeçiörengücüAdanaspor
07.02.2021AltınorduBoluspor
07.02.2021BalıkesirsporAkhisarspor
08.02.2021GiresunsporBursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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