Tuzlaspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Tuzlaspor, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Menemen Spor ile 06.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Tuzlaspor - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu? Tuzlaspor, Menemen Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 13:30

Tuzlaspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 77. Samet Asatekin, 44. Rajko Rotman, 35. Yasin Güreler, 15. Aldın Cajıc, 72. Muhammed Gönülaçar, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 20. Vedat Bora, 61. Anıl Karaer, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 85. Erkan Zengin, 97. Alan Lıma Carıus, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 80. Alaattin Hamza Ok, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

34. Fatih Demirlek, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 32. Mamadou Traore, 37. Okan Yılmaz, 44. Abdulkadir Öksüz, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 53. Mehmet Aytemiz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 19 12 4 3 41 20 40 21 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 5 Adana Demirspor 19 10 4 5 33 19 34 14 6 Altay 19 10 2 7 31 20 32 11 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Altınordu 19 9 4 6 26 27 31 -1 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 19 5 4 10 19 24 19 -5 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür