Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor.. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Menemenspor takımları kozlarını paylaştığı maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Tuzlaspor - Menemenspor canlı izle | Tuzlaspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

TUZLASPOR - MENEMENSPOR CANLI İZLE | TUZLASPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tuzlaspor - Menemenspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan maç Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanıyor.

Tuzlaspor - Menemenspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tuzlaspor - Menemenspor maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Aksu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ile Nurettin Dinçer Demir yaparken müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Barkın Kara görevlendirildi.

TUZLASPOR - MENEMENSPOR CANLI İZLE | TUZLASPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TUZLASPOR: Mikulic, Erhan, İsmail, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Sedat Şahintürk, Bardhi, Selçuk Alibaz, Ahmet, Onat Kutay.

MENEMENSPOR: Batuhan, Sinan, Mazlum, Ömer, Mete, Cem, Alhassan, Muhammed, Abdullah, Rasheed, Ahmet Sagat.