Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Menemenspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

TUZLASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor - Menemenspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

TUZLASPOR - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Menemenspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Tuzlaspor - Menemenspor maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ile Nurettin Dinçer Demir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Barkın Kara görev alacak.