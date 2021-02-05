TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Tuzlaspor-Menemenspor maçıyla devam ediyor. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, üst sıraları kovalıyor. İzmir ekibi Menemenspor ise ligin alt sıralarında bulunan takımlar arasında. Tuzlaspor, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Menemenspor ise 19 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Peki, Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Tuzlaspor-Menemenspor mücadelesi 6 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Murat Erdoğan tarafından yönetilecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Mehmet Akıncık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Tuzlaspor - Menemenspor maçı da TRT Spor'dan 6 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da izlenebilecek.