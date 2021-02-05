Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!Aleyna Çakır Kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Aleyna Çakır cinayeti son durumTuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Göztepe, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSON DAKİKA! Bakan Selçuk açıkladı: Kısa Çalışma Ödeneği, Ocak ayı ödemeleri bugün başlıyor!Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?Tuzla'da Anadolu rock ve pop müziğinin efsanesi Barış Manço anıldı!5 Şubat Cuma BİM kataloğu | 5 Şubat 2021 BİM katalog | Kumtel dinamik anstre setSON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik faiz açıklaması
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında zirve yarışındaki Tuzlaspor, evinde Menemenspor'u ağırlıyor. Peki, Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Tuzlaspor-Menemenspor maçıyla devam ediyor. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, üst sıraları kovalıyor. İzmir ekibi Menemenspor ise ligin alt sıralarında bulunan takımlar arasında. Tuzlaspor, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Menemenspor ise 19 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Peki, Tuzlaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Tuzlaspor-Menemenspor mücadelesi 6 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Murat Erdoğan tarafından yönetilecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Mehmet Akıncık üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Tuzlaspor - Menemenspor maçı da TRT Spor'dan 6 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT