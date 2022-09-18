Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Pendikspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Tuzlaspor- Pendikspor maçı canlı izle | Tuzlaspor- Pendikspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

TUZLASPOR - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Tuzlaspor- Pendikspor maçı 18 Eylül Pazar günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetiyor. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Hüseyin Aylak yapıyor.

TUZLASPOR - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

TUZLASPOR - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Tuzlaspor- Pendikspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ