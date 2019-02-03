Tuzlaspor şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

Pendik Stadı’nda oynanan karşılaşmada Tuzlaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere; Bayram - Taner Koç – Erdinç – Doğan Can – Furkan – Gökcan – Muhammed – Mehmet – Sadık - Berat Ali ve Murat Yılmaz 11’ini sahaya sürdü.

Taraftarlarının önünde karşılaşmaya 9. dakikada Furkan’ın golüyle başlayan Tuzlaspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Murat Yılmaz, Darıca Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak skoru 2-0’a getirdi.

Rakibi karşısında tamamen oyunun hakimi olarak oynayan Tuzlaspor Erdinç ile 3. golü buldu.

44. dakikada Berat Ali skoru 4-0'a getirerek aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Murat Yılmaz skoru 5-0 yaparken kendisinin de 2. golünü rakip filelere bıraktı.

67. dakikada bu sefer sahneye çıkan diğer isim Mehmet Özdıraz oldu ve skor 6-0’a geldi.

2. yarıda yeni transferler Eren Görür ve Erdi Zengin oyuna dahil olurken 87. dakikada Eren, Tuzlaspor formasıyla ilk golünü şık bir vuruşla Darıca Gençlerbirliği ağlarına bırakarak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Tuzlaspor'un Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada skor daha da artabilirdi. Murat Yılmaz, Mehmet Özdıraz ve Eren’le net gol pozisyonundan yararlanamayan Tuzlaspor, 90 dakika sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Bir sayfa da Tuzlaspor A.Ş. taraftar grubu Cefakar Tuzlalılar'a açalım... Bugün 90 dakika hiç susmadan takımlarını desteklerken Darıca Gençlerbirliği taraftarlarıyla da bir dostluk örneği göstererek alkış aldılar.

Menemen Belediyespor, Fatih Karagümrük, Manisa BBSK ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında gelen sonuçlar; haftanın en kârlı takımı olarak Tuzlaspor A.Ş’yi yaptı.

43 puanla ligin zirvesinde şampiyonluk yolunda emin adımlarla giden Tuzlaspor; attığı 42 gol ve kalesinde gördüğü 10 golle +32 averajla en yakın rakibi Menemen Belediyespor’un 3, Fatih Karagümrük’ün 6, Manisa BBSK ve Şanlıurfaspor’un da 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Bugün karşılaşmada Tuzlaspor A.Ş. Başkanı Fevzi İlhanlı ve yönetimi karşılaşmayı izlerken CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy ve İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı Recep Karaot, Pendik Stadı’na gelerek Tuzlaspor A.Ş. Başkanı Fevzi İlhanlı ve yönetimine başarılar diledi.

Sahasının zemininden dolayı kapalı olmasının ve antrenman sahası sorunundan dolayı tüm imkansızlıklara rağmen ortaya koyduğu futbol ve verdiği mücadeleyle liderliğini sürdüren Tuzlaspor şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu katıtlamış oldu