Tuzlaspor- Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor, Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

TUZLASPOR- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak.

TUZLASPOR- SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

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