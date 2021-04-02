Tuzlaspor- Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Ligin 28.haftasında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Maçı izlemek isteyenler Tuzlaspor- Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.
Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor, Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
TUZLASPOR- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tuzlaspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak.
TUZLASPOR- SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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