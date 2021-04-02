Tuzlaspor- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin 28.haftasında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Peki Tuzlaspor- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor, Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
TUZLASPOR- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tuzlaspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak.
Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.