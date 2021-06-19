Konyaspor , Kasımpaşa, Çaykur Rizespor , Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda imza attığı başarıları ile adından sıkça söz ettiren Uüur Tütüneker, teknik direktörlük kariyerine Tuzlaspor ile devam edeceğini duyurdu. Peki Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Uğur Tütüneker futbol kariyeri, çalıştırdığı takımlar ve tüm detaylar haberimizde...

TUZLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR TÜTÜNEKER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

58 yaşındaki eski millî futbolcu ve teknik direktör Uğur Tütüneker, 2 Ağustos 1963 tarihinde, Bursa'da doğdu.

1970'li yılların başında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti.

Bayern Münih'in altyapısında yetişen Tütüneker, 1986'da, o dönemde Galatasaray'ın teknik sorumlusu olan Jupp Derwall'in isteği üzerine bu kulübe transfer oldu.

10 yıl boyunca aralıksız giydiği 7 numaralı Galatasaray formasıyla 212 Süper Lig maçında 37 gol attı.

21 kez A Millî formayı giydi ve 1 gol sevinci yaşadı.

Türkiye millî takımının tarihindeki 300.golünü atan sporcu hakkında, yazılı ve görsel basında çıkan haberler sonrasında, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında cemaat bağlantısı iddiasıyla gözaltı kararı verilmiş ve mal varlığına el konulmuştur. 1 Eylül 2016 tarihinde Türkiye'ye dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasında yakalanmıştır.. Sorgulaması sonrasında 7 Eylül tarihinde savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UĞUR TÜTÜNEKER FUTBOL KARİYERİ, ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

1996'da Galatasaray'da jubilesini yapan Tütüneker, her ne kadar ticarete atıldıysa da, futboldan kopamadı. Sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nun başında teknik direktör olarak çalıştı.

Uğur Tütüneker, 2010-11 sezonunda Orduspor teknik direktörlüğüne getirildi. Bu görevini ilk sıralar oldukça başarılı bir şekılde sürdürdü ve takımıyla birkaç hafta 1. Lig liderliğini elinde bulundurdu. Fakat daha sonra art arda gelen kötü sonuçlardan ötürü görevinden istifa etti. Yerine kısa bir süre sonra Metin Diyadin'in getirildiği açıklandı. 2012-2013 sezonunda 1. Lig takımı Konyaspor'un başına getirilen Tütüneker, play off maçları sonunda Konyaspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başardı. 13 Aralık 2013 tarihinde buradaki görevinden istifa etti. 14 Aralık 2013 günü sabah uçağı ile İstanbula gitmiştir. Konyaspor taraftarının sevgilisi haline gelen Tütüneker, gittikten sonra taraftarların desteğini almış ve yerel basın sebep görüldüğü için basın boykot edilmiştir.

Yerine ise Mesut Bakkal getirilmiştir. Rıza Çalımbay'ın istifa etmesi üzerine 14 Şubat 2014 tarihinde Çaykur Rizespor'un başına getirilmiştir. 2014-15 Süper Lig sezonunda takımın başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi almıştır. 20. haftada 16. sırada iken aldığı takım sezon sonunda 42 puan ile 13. sırada bitirmiştir. Sezon sonunda sözleşmesi bittiğinden takımın başından ayrılmıştır. Bülent Korkmaz'ın istifa etmesi üzerine 3 Aralık 2014 tarihinde Kayseri Erciyesspor'un başına getirilmiştir. Kayseri Erciyesspor'un başında 5 maça çıkmış hiç galibiyet alamayarak 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştır. Alınan kötü sonuçların ardından 8 Ocak 2015 tarihinde görevinden istifa etmiştir. İstifasını verdikten sadece 4 gün sonra Osmanlıspor ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

Haziran 2016 tarihinde İsviçre 2. Lig takımı FC Wil 1900 takımın teknik direktörlüğüne getirildi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararının alınmasından sonra FC Wil 1900 kulübü tarafından Ağustos ayında Tütüneker'in görevine son verilmiştir.10 Eylül 2019 yılında tekrar Türkiye'ye gelerek Adana Demirspor'un teknik direktörü olmuştur.