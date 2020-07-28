Tuzlaspor Manisa FK maç sonucu

Bundan önce TFF 1. Lig’de yer almayan Tuzlaspor ile Manisa FK, geçtiğimiz yıl TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın’ın çalıştırdığı Manisa FK, Tuzlaspor’u elemişti.

Bu akşam, TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya Stadyumu'nda karşılaştı.

TUZLASPOR, TFF 1. LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM OLDU

Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek'in yaptığı Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta penaltı atışlarında Manisa FK'yı 5-4 mağlup eden Tuzlaspor, Samsunspor ve Bandırmaspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.