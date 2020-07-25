Tuzlaspor, TFF 2. Lig Play-Off'unda finalde

TFF 2. Lig play-off maçlarında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor, finale ilk yükselen takım oldu. Karşılaşmada 2 gol atan Batuhan Karadeniz, bu sene takımını büyük ölçüde sırtlayan isim olmaya devam ediyor. İstanbul ekibi, finali de geçerek 1 üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center futbol sahasında oynanan TFF 2'nci Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın 62'nci dakikasında gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında yapılan müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçirdi.

64.üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz'e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz kendisinin ve takının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Batuhan Karadeniz, bu sezon Tuzlaspor ile çıktığı 24 maçta 18 gol kaydetti.

Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu.

Final maçı 29 Temmuz salı günü Antalya Stadında oynanacak.