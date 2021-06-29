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  3. Tuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandı

Tuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandı

Tuzlaspor, Bandırmaspor’dan kaleci Kurtuluş Yurt  ve Samsunspor’dan Erhan Kartal ile anlaşma sağladı.

Tuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandı

TFF 1.Ligi geçtiğimiz sezon 9.sırada tamamlayan Tuzlaspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mavi beyazlılar geçtiğimiz yıl Bandırmaspor’da forma giyen kaleci Kurtululuş Yurt ile bir yıllık, Samsunspor’dan sağ bek Erhan Kartal ile anlaşma sağladı. 

Tuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada,” Tuzlasporumuz, Bandırmaspor’dan kaleci Kurtuluş Yurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tuzlasporumuza hoş geldin Yurt. " denildi.

ERHAN KARTAL DA AÇIKLANDI

Erhan Kartal'ın transferine ilişkin yapılan bilgilendirmede ise," Tuzlasporumuz, Samsunspor'dan sağ bek mevkisinde oynayan Erhan Kartal ile anlaştı. Tuzlasporumuza hoş geldin Kartal" ifadelerine yer verildi.


Tuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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