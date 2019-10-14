Tuzlaspor yeniden lider!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tuzlaspor A.Ş., ligin 8. haftasında sahasında deplasmanda Karabükspor'u 2-0 mağlup ederek yeniden liderliğe oturdu.
FF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tuzlaspor, ligin 8. haftasında sahasında deplasmanda Karabükspor'u 2-0 mağlup ederek yeniden liderliğe oturdu.
MAÇIN KÜNYESİ
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Bayram Başkan, Sezgin Altun, Eren Özçelik
Kardemir Karabükspor: Halit, Arda Belen, Sezer Gündüz, Tuğrul Yavaşçı, Emre Eser, Toykan Topuz (Ömer Çelik dk. 61), Doğukan Toksöz (Melih dk. 74), Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervan, Batuhan Kurt
Tuzlaspor: Bayram, Yasin (Umut Sönmez dk. 61), Bülent, Sadık (Devrim Taşkaya dk. 46), Gökcan, Mehmet, Göksu (Abdullah dk. 86 ?), Muhammed, Erdinç, Kemal, Gökhan
Goller: Bülent Uzun (dk. 66), Mehmet (dk. 88) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Sezer Gündüz, Cihan Aydın, Halit, Ömer Çelik (Kardemir Karabükspor), Göksu, Yasin, Muhammed, Bülent Uzun (Tuzlaspor)
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