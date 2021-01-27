Tuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi başlıyor! Ali Tandoğan kimdir?

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör olarak Sayın Ali Tandoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

ALİ TANDOĞAN KİMDİR?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Tandoğan, 25 Aralık 1977 tarihinde Salihli'de dünyaya gelmiştir. Futbolculuk döneminde sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde görev yapan eski futbolcu, 2015 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.

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Ali Tandoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Tandoğan hangi takımlarda oynadı?