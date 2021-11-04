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Tuzlaspor'da yeni teknik direktörün adı Şenol Fidan!

Sezona Uğur Tütüneker ile başlayan Tuzlaspor'da beklenen sonuçlar alınmamıştı. 11 haftanın geride kaldığı ligde 10 maça çıkan ve 14 puanla 8. sırada yer alan Tuzlaspor, teknik direktörlük görevine Şenol Fidan getirildi.

Tuzlaspor'da yeni teknik direktörün adı Şenol Fidan!

Sezona Uğur Tütüneker önderliğinde büyük umutlarla başlayan Tuzlaspor, ilk maçlarından galibiyetle ayrılsa da devamını getirememişti. Kaybettiği puanlarla zirveden iyice uzaklaşan mavi-beyazlı ekip geride kalan 11 haftada 10 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 puan toplayan İstanbul ekibi, 8. sırada yer aldı. Yeniden galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak isteyen Tuzlaspor'da teknik direktörlük görevine Şenol Fidan'ın getirildiği açıklandı.

"BERABER NİCE BAŞARILARA"

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Tuzlaspor yaptığı paylaşımda "Tuzlaspor'umuzun yeni teknik direktörü Şenol Fidan oldu. Kendisine, 'Takımımıza hoş geldin' diyor, beraber nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

 

Daha önce Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Beşiktaş gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Şenol Fidan, 30 Haziran 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'daki görevini bırakarak boş duruma gelmişti.

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