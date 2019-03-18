Tuzlaspor'dan adil yönetim çağrısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Tuzlaspor, Kulüp Yöneticisi ve Basın Sözcüsü Erkan Şensoy imzasıyla yayımladığı açıklamada MHK’ya daha dikkatli ve adil bir yönetim sergilenmesi konusunda çağrıda bulundu. Kulüp ayrıca, ligde kalan son 7 haftada şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin maçlarının aynı saatte oynatılmasını istedi. Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bilindiği üzere Menemen Belediyespor ile şampiyonluk mücadelesi veriyoruz.

Türk futbolunu yönetenlerden ve MHK'dan Spor Toto 1. Lig yolunda şampiyonluk mücadelesi veren takımların karşılaşmalarında daha dikkatli ve adil olunması en büyük isteğimizdir.

Bu konuda ciddi anlamda hassasiyet istiyoruz. Milyonlarca liranın harcandığı ve ter dökülen, emek verilen bu yolda basit gibi gözüken ama bir karşılaşmanın sonucuna tesir eden hatalar, ligin gidişatını da etkilemektedir.

Tabii ki hakemlerimizin art niyet taşıdığını düşünmüyoruz ama karşılaşmalar sonrasında izlediğimiz pozisyonlar, rakip takımların özellikle rakibimiz Menemen Belediyespor karşılaşması sonrası isyanları, bizleri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Şöyle biraz dünden bugüne gelirsek:

1- Kırklareli'de Kırklarelispor 3-2 önde. Dakika 85, tartışmalı bir pozisyon ve skor 3-3

2- Menemen Belediyespor – Fethiyespor maçı. Dakika 87, skor 1-1. Tartışmalı bir gol, maç sonucu Menemen Belediyespor 2-1 galip.

3- Geçen hafta; Zonguldak Kömürspor – Menemen Belediyespor maçı. Dakika 90+4, skor 1-1. Tartışmalı bir penaltı ve maç sonucu Menemen Belediyespor 2-1 galip.

4- Ve bugün İzmir'de oynanan Menemen Belediyespor – Kırklarelispor karşılaşması. Dakika 86, skor 0-0. Kırklarelispor kalecisinin kendi alanı içerisinde tuttuğu top, iki Menemen Belediyesporlu futbolcunun şarjı ve faul. Kaleci yerde, top ağlarda. Menemen Belediyespor 1-0 galip.

Bu vermiş olduğumuz örnekler, şampiyonluk yolunda giden camiamızı ciddi anlamda üzmüş ve rahatsız etmiştir.

Tuzlaspor Kulübü olarak hiç kimseden iltimas veya düdüğün bize çalınmasını istemiyoruz. Biz sadece bu yarışta adil bir yönetim gösterilmesini, hakemlerimizin gittikleri statta ve şehirde baskı altında olmamasını ve emeğe saygı göstermesini istiyoruz. Bir diğer isteğimiz de son 7 haftada şampiyonluk mücadelesinde maçların aynı saatte başlayarak aynı saatte bitirilmesidir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz konuların TFF ve MHK tarafından dikkate alınarak hassasiyet gösterilmesi ve adil bir yönetimle maçların oynanması ile hak edenin hakkı ile şampiyon olması tek arzumuzdur.