Tuzlaspor'dan Karagümrükspor'a çok sert kınama

Spor Toto 2 lig kırmızı grupta mücadele eden ve aldığı başarılı sonuçlar ardından ligin başından beri lider olarak devam eden Tuzlaspor A,Ş son lig maçlarında arka, arkaya yapılan hakem hataları sonrası kaybedilen puanlar ve özellşkle şampiyonluk için mücadele verdiği rakip takımların hem seyircileri ve yöneticilerinin belirgin bir şekilde Tuzlaspor takımına hem fiili hemde sözlü müdahaller göz ardı edilmesi , üstüne üstlük bu yetmiyormuş gibi bariz bir şekilde yapılan hakem hataları sonrası, Tuzlaspor A.Ş'nin puan kayıpları ve tüm bu olanlara Türk Futbolunu yönetenlerinin seyirci kalması akıllara emin adımlarla şampiyonluğa giden Tuzlaspor'un bilinçli bir şekilde şampiyonluğun engelleniyor sorularını akıllara getirdi.

Bunun son örneği, lig'in ikinci yarısının ikinci maçında şampiyonluk için çekiştiği Karagümrükspor ile Atatürk Olimpiyat stadında oynanan maçda yaşananlar, bu soruları akıllara dahada kuvvetli bir şekilde getirmiş oldu.

Maç öncesi ev sahibi Karagümrükspor, yöneticilerinin Tuzlaspor, A.Ş yöneticilerine ev sahipliğine yakışmayan tutum davranışların yanısıra maç ta hakemlerin gösterdiği yanlı yönetim sonrası kaybedilen üç puan sonrası Tuzlaspor A.Ş yöneticilerini çileden çıkardı. Bu durum karşısında sert tepki gösteren yönetim resmi sitesinden son yaşanan olaylar için çok sert bir açıklamada bulundu.

işte o açıklama

KAMU OYUNA DUYURU "KINIYORUZ"

Bu gün Atatürk Olimpiyat stadında oynanan karagümrükspor Tuzlaspor A.Ş kulübüne ve taraftarlarına karşı yapılan uygulama ile beraber sözde dost olduklarını beyan eden jaragümrükspor kulübü başkanı Süleyman Hurma ve Cengiz Günaydın ile karagümrükspor yöenetimini "KINIYORUZ"

Tuzla stadında oynanan ilk karşılaşmada başkanımız Fevzi İlhanlı'nın talimatı ile taraftarları tribüne misafir edilmiş başkan Süleyman Hurma ve Cengiz Günaydın ile beraber karagümrükspor yönetimi protokol tribününde ağırlanmış ,karşılaşma sonrasıda yolcu edilerek her türlü dostça misafirperverlik gösterilmişti.Fakat bu gün karagümrükspor kulübünün Tuzlaspor karşılaşması öncesi tRftRLrımıza çıkardığı zorluklar,başkan Süleyman Hurma ve Cengiz Günaydın'ınkulübümüzün sahibi Fevzi İlhanı 'yave yönetimimize hoş geldin bile deme nezaketini göstermedikleri gibi protokol tribüne 16 kişikapasite uygulamaları 90 dakika edilen küfürlere sessiz kalmaları, protokol tribününü terk eden Tuzlaspor A.Ş 'nin başkanı Fevzi İlhanlıve yönetimine ilgisiz kalması ile beraber yönetimin bulunduğu alana gelen taraftarların küfürlerinide görmezliğe gelmeleri kulüp müdürlerine "tribünü terk ediyoruz" dendiğinde bilgi aldıkları halde hiç bir grişimde bulunmamaları hangi dostlukla açıklanabilir.

Emniyet ile misafirlerimizi protokol girişnde başbaşa bırakarak gerginlik yaşanmasına sebep olunmuş, tahrik edici tehtitler . tavırlar ile yönetimize ve başkanımıza karşı yapılmak istenen saldırıya, başkanımız Fevzi İlhanlı hazırlanmış bu sinsi plana uymamışsakin ve olgun bir yaklaşımla davranarak. verdiği talimat ile misafirlerimizi ve taraftarlarımızı kontrol etmiş böylece yaşanacak tatsız olaylara ve kavgalara engel olmuştur. Tuzlaspor A.Ş kulübü olarak sadee bir maç kazanmak için herşey mübahtır, önemli olan kazanmamız mantığı ile harket eden,dostluklara nifak tohumu eken türk futbolunda tanınmış isimlerine yakışmayan tutumlarından dolayı başta karagümrükspor kulübü başkanı Süleyman Hurma ve Cengiz Günaydın ile beraber tüm karagümrükspr yönetimini "KINIYORUZ"