Tuzlaspor’dan o haberlere açıklama: art niyetli ve yalan haberdir

İŞTE TUZLASPOR’DAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA

KAMUOYUNA DUYURU

Tuzlaspor A.Ş spor kulübü hakkında bugün yerel basında yapılan '' Tuzla Belediye başkanlığının ilgisizliği ve stadın bozuk zemini bahane edilmiştir'', haberi tamam art niyetli ve yalan haberdir.



TFF iki ay önce stat zemininde rutin inceleme yapmıştır ve Şanlıurfaspor karşılaşması öncesi TFF temsilcileri stat zemininde maç öncesi resim çekmiş ardından da Tuzla Belediye Stadyumunda zemin ile ilgili denetim istemiştir.

Bu konunun Tuzlaspor A.Ş kulübü ile hiç bir ilgisi yoktur. Kulübümüz TFF den sadece kış şartları dolayısı ile antrenman sahası istemiştir.



Tam Aksine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Tuzla stadında eksik ne varsa yapılması talimatı vermiş bunu da bizzat yönetimimizin ve hocalarımızın ziyaretinde bizzat dile getirerek söylemiştir.



TFF'nin isteği üzerine yapılan denetim de Sahada Futbol oynanamaz raporu verilmiştir.



Ayrıca Tuzlaspor A.Ş Kulübünün gene yapılan haberde denildiği gibi Bakırköy veya başka bir ilçeye gitmesi söz konusu bile değildir. Tuzlaspor A.Ş Tuzla ilçesinin Futbol takımımıdır ve TFF 1.lige çıkmak için lider durumda şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Şampiyon olsa da olmasa da Tuzla’dadır.



Resmi sayfalarımız haricinde yapılan hiç bir açıklamanın gerçek payı bulunmamaktadır ve bu tür haberlere itibar edilmemesi rica olunur.

TUZLASPOR A.Ş