İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tuzluca’da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

Tuzluca’da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

Tuzluca Belediyesi tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

Tuzluca’da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

Tuzluca Belediyesi tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde yapılan farkındalık eylemi Tuzluca'da gerçekleştirildi.

Etkinliğine ilçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, kurum Amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.Vatandaşlar uygulamayı gayet yerinde gördüklerini, herkesin kurallara uyması gerektiği açıklamalarında bulundular.

Tuzluca’da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

Tuzluca’da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.