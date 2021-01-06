Yayın hayatına başladığı andan itibaren gidişatını bozmamasıyla dikkatleri üstüne toplayan TV 100 kanalı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalın sahibi kim, ne zaman kuruldu, görüşleri sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki TV 100 kanalının sahibi kim? TV 100 ne zaman kuruldu? Yayın politikası nedir? Frekansı ne? Detayları haberimizde derledik...

TV 100 NE ZAMAN KURULDU?

Balıkesir'de 15 Temmuz 2014 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk etapta sadece yerele hitap eden kanal yakaladığı başarının ardından ulusal bir kanala dönmeyi başardı.

Yaptığı haberler ve programlarla ilgiyle takip edilen TV100 kanalının kime ait olduğu soruları sorulmaya devam ediyor. TV100 3N medya şirketi bünyesinde hizmet veriyor. 3N Medya şirketler grubunda TV100 dahil olmak üzere Show Radyo, Radyo Viva, Bizim Ev Tv, 3N İnşaat, Gülseven A.Ş., 3N organizasyon firmaları yer almaktadır.

TV 100'ÜN SAHİBİ KİMDİR, KİMİN KANALI?

Kanalının ilk sahibi eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un oğlu İsmail Uğur'dur. Uğur daha sonra kanalı Show TV kanalının eski emektarlarından Alican Değer'e 2 milyon TL'ye sattı. Bu süreç sonrasında On Tv Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. çatısı altında yayın hayatına başlayan TV100, merkezini Balıkesir'den İstanbul'a taşıdı. Artık ulusal bir kanal haline gelen TV100 daha sonra yeni sahibi sahibi Necat Gülseven'e tahsis edildi.

TV 100 YAYIN POLİTİKASI NEDİR?

"Tarafsız haber için doğru adrestesiniz. Haber, Haberler, güncel haberler, internet haber, son dakika haberleri, tv100 farkıyla takip edin. En son haberlere bizimle ulaşın." Sloganına sahip TV 100 kanalı benimsediği politika habercilikte tarafsızlıktır. Yaptığı yayılar gözetildiğinde ise ne muhalif ne de hükümet yanlısıdır. Bu nedenle haber bakımından tercih edilen kanallar arasında yer almaktadır.

TV 100 FREKANSI NE?

TV 100'ü izleyebileceğiniz tüm platformlar:

Digitürk: 37.

D-Smart: 37.

Kablo TV: 37.

Turkcell TV+: 37.

Vodafone TV: 36.

Tivibu: 47.

Türksat 4A Frekans:12729 Polarizasyon:V(Dikey) Sembol:30000

TV 100 KANALININ GÜNCEL PROGRAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

*Sağlı Sollu

*Emre Buga ile Bakış Açısı

*Ahmet Kasım Han ile Yüz Yüze

*Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye

*Mine Uzun ile Güne Bakış

*Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı

*Okan Bayülgen ile Nokta

*Magazin Hattı

*Seyir Dünyası

*Oytun Hoca ile Bilim

*Teknik Takip

*Şimdi Konuşalım

*Teknoloji Bülteni

*Biz Bize

*Akıl, Beyin, Kültür

*Emre Buga ile Ana Haber Bülteni

*Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı

*Gün Uyanıyor

*Sabit Değişken

*Haber Bülteni

*Haber Saati

*Metehan Demir'in Salı Konukları

*Gün Biterken