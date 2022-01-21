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TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programının final bölümü heyecan ve merakla bekleniyor. Biz de programı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle

Bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses TürkiyeEbru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç jüri üyelerinin eşliğinde son kez ekranlara gelecek. Final bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle

TV8 CANLI YAYIN O SES TÜRKİYE FİNAL BÖLÜMÜ FULL, TEK PARÇA İZLE | O SES TÜRKİYE SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz'un takımından Hakkı İlek oldu. Ardından ikinci isim ise Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz oldu.​​​​​​​

Oylama sonucuna göre 56 oyla finale adını yazdıran bir sonraki isim ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek, diğer yarışmacı da Murat Boz'un takımından Anastasiya Budakva oldu.

Finale kalan sonraki isimler Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik, Hasan Koçak, Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Beyazıt Öztürk'ün takımından Şevval Ekiz oldu.

TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle​​​​​​​

TV8 CANLI YAYIN O SES TÜRKİYE FİNAL BÖLÜMÜ FULL, TEK PARÇA İZLE

O SES TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE

O SES TÜRKİYE SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izle​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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