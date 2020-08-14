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TV 8 yayın akışı | 14 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

Tv8 yayın akışı 14 Ağustos Cuma günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…

TV 8 yayın akışı | 14 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 14 Ağustos Cuma Masterchef saat kaçta?

TV 8 14 Ağustos Cuma 2020 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Apartmanlar Yarışıyor

02:30   Doya Doya Moda

04:30   8x8

05:15   Bilginiz Olsun
 

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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