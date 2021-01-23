Koronavirüs salgınında can kaybının hızla arttığı ülke olan ABD'de can kayıpları günden güne artarken salgın Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King'i de hayattan kopardı.

King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında hayatını kaybetti. King'in Meksikalı medya patronu Carlos Slim ile kurduğu Ora Media'dan yapılan yazılı açıklamada, ünlü sunucunun, Kovid-19 nedeniyle Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

"EŞŞİZ BİR YETENEKTİ"

Açıklamada, "63 yıldır, radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında Larry'nin binlerce röportajı yayımlandı, binlerce ödül adı. O eşsiz bir yetenekti." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA ÇAPINDA TANINIYORDU

87 yaşında olan King, meslek hayatının neredeyse yarısı boyunca yaptığı ve CNN'de yayımlanan "Larry King Live" programı ile dünya çapında bir üne kavuşmuştu.