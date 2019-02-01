Tv8 2 Şubat yayın akışı |Tv8 canlı yayın | Tv8 Cumartesi günü neler var?

TV8'de ekranlara gelecek olan reyting rekortmeni yarışma Survivor bu sene Türkiye Yunanistan konseptiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerine başlanan fenomen yarışma programı Survivor 2 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor Türkiye Yunanistan fragmanı yayınlandı mı? TV8 Yayın akışı | 2 Şubat Cumartesi TV8 yayın akışı

TV8 Yayın Akışı

06:15 Oynat BakalımProgram

07:00 Çok Güzel Hareketler BunlarProgram

08:30 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

09:45 Oynat BakalımProgram

10:00 Kızım Dizi

13:15 Jet Sosyete Dizi

15:45 Güldür GüldürProgram

16:30 Benimle OynamaProgram

20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / YeniYarışma

00:15 Eser Yenenler ShowProgram

02:00 8x8Program

04:45 Bilginiz OlsunProgram

05:30 Oynat BakalımProgram

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SURVİVOR TÜRKİYE TAKIMI TANITIM VİDEOSU

SURVİVOR YUNANİSTAN TAKIMI TANITIM VİDEOSU