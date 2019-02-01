Tv8 2 Şubat yayın akışı |Tv8 canlı yayın | Tv8 Cumartesi günü neler var?
Çekimlerine başlanan fenomen yarışma programı Survivor 2 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor Türkiye Yunanistan fragmanı yayınlandı mı? TV8 Yayın akışı | 2 Şubat Cumartesi TV8 yayın akışı
TV8'de ekranlara gelecek olan reyting rekortmeni yarışma Survivor bu sene Türkiye Yunanistan konseptiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerine başlanan fenomen yarışma programı Survivor 2 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Survivor saat kaçta başlayacak? Survivor Türkiye Yunanistan fragmanı yayınlandı mı? TV8 Yayın akışı | 2 Şubat Cumartesi TV8 yayın akışı
TV8 Yayın Akışı
06:15 Oynat BakalımProgram
07:00 Çok Güzel Hareketler BunlarProgram
08:30 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
09:45 Oynat BakalımProgram
10:00 Kızım Dizi
13:15 Jet Sosyete Dizi
15:45 Güldür GüldürProgram
16:30 Benimle OynamaProgram
20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / YeniYarışma
00:15 Eser Yenenler ShowProgram
02:00 8x8Program
04:45 Bilginiz OlsunProgram
05:30 Oynat BakalımProgram
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