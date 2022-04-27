Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu ve Selin Yeninci'nin başrollerinde olduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 4. bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler, haberimizde bulunan TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk 4. bölüm full, tek parça izle | Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ANNENİN SIRRDIR ÇOCUK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Meryem polisin pençesinden kurtulmak için Reha'yla işbirliği yapmak zorunda kalır.

Sadun Defne'nin bebeğini bulabilmek için polisin hiç hoşuna gitmeyecek, çok cesur bir atak yapar. Çınar, Defne ve Sadun'un ortak bir geçmişi olduklarını öğrenince deliye döner. Çınar, Sadun ile yüzleşir ve Sadun da Çınar'ın Sedef ile olan ilişkisini bildiği için karşılıklı olarak susmaları konusunda Çınar'ı uyarır.

Meryem polis tarafından sorgudayken bebek hastaneye kaldırılır. Acaba polis Meryem'i içeri almak için ihtiyacı olan kanıtlara ulaşabilecek midir? Sedef, Çınar'ı Defne'ye karşı doldurmak için Defne'nin geçmişiyle ilgili bir yalan söyler. Peki Çınar Sadun'la olan geçmişleri ile ilgili Defne'yle yüzleşecek midir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 4. BÖLÜM İZLE

TV8 CANLI YAYIN ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ANNENİN SIRRDIR ÇOCUK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE