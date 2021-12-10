Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralanıyor. Dizinin 55. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Kırmızı Oda 55. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN KIRMIZI ODA 55. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Dara (Gökhan Özoğuz) Doktor Hanım'a geçmişini anlatmakta zorlanır.

Abisinin hastalığını ve ölümünü Doktor Hanım'a anlatan Dara, bu sürecin onu ve annesiyle ilişkisini nasıl etkilediğini anlamak üzere adımlar atmaya başlar ancak hatırladıklarının ağırlığı ona fazla gelir.

Annesinin Almanya'ya gitme kararından sonra yaşadıklarını Doktor Hanım'a anlatan Keklik (Ayta Sözeri) ve annesinin peşini talihsizlikler bırakmamıştır.

Keklik pavyonda geçen çocukluk günlerinde de bahseder. Zor ve garip bir hafta geçiren Pembe (Meltem Cumbul) huzursuzluk içinde kliniğe gelir.

Bir yandan geçmişte yaşadıklarının ağırlığı, diğer yanda ise bugün yaşadıklarının suçluluğunu taşıyan Pembe, Bünyamin'in evlilik teklifini Doktor Hanım ile paylaşır.

KIRMIZI ODA 55. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN KIRMIZI ODA 55. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE