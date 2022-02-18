Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki dizi Kırmızı Oda bu akşam final yapıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi, 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayın hayatına başladı. Dizinin son bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Kırmızı Oda 61. bölüm final full, tek parça izle | Kırmızı Oda final izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek ile Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği Kırmızı Oda, psikolojik konulara değindi.

Binnur Kaya'nın etrafında dönen ancak yayınlandığı sürece boyunca başarılı birçok oyuncuyu konuk eden dizi, artık yolun sonuna geldi.

Dizinin yayınlanan son fragmanında Gülseren Budaycıoğlu, "Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik. Hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerinin sonunu mutlu bitirelim istedik." dedi.

Bu sözler dizinin final verdiğine ikna ederken, son sahnelerde ise Tuna'nın evlendiği ve Doktor Hanım'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Sadi'nin babası ile hesaplaştığı ancak ona zarar vermediği görülürken, dizi son fragmanda düğün sahnesi ile kapanış yaptı.

KIRMIZI ODA 61. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN KIRMIZI ODA 61. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

KIRMIZI ODA FİNAL İZLE YOUTUBE