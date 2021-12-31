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TV8 canlı yayın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölüm izle | O Ses Türkiye yılbaşı 2022 full, tek parça izle

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı akşamlarının klasikleşmiş programı O Ses Türkiye'ye birbirinden ünlü isimler konuk oldu. Keyifli vakit geçirilen programı izlemek isteyenler için TV8 canlı yayın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölüm izle | O Ses Türkiye yılbaşı 2022 full, tek parça izle haberimizde...

TV8 canlı yayın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölüm izle | O Ses Türkiye yılbaşı 2022 full, tek parça izle

Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un jürisinde yer aldığı TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşına özel bölümüyle birbirinden ünlü isimleri konuk etti. Eğlencenin zirvede olduğu program izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Programı yeniden izlemek isteyenler için TV8 canlı yayın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölüm  izle | O Ses Türkiye yılbaşı 2022 full, tek parça izle haberimizde... 

TV8 CANLI YAYIN O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM  İZLE | O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2022 FULL, TEK PARÇA İZLE

O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı konukları arasında Damla Sönmez, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Baladın, Simge Aköz, Sarp Akkaya, Hazar Ergüçlü, Sabri Sarıoğlu, Yasemin Sakallıoğlu, Zeynep Avcı, İlayda Alişan, Cem Davran, Merve Dizdar, Ozan Akbaba, Gökçe Bahadır, Perihan Savaş, Murat Yıldırım ve Eser Berfu Yenenler çifti yer aldı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2022 FULL, TEK PARÇA İZLE

 

{TITLE_STRIP}O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

{TITLE_STRIP}Yasemin Sakallıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

{TITLE_STRIP}Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim? Burak Yırtar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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