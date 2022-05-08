Survivor 99. bölümüyle 8 Mayıs 2022 Pazar günü TV8 ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler adına haberimizde TV8 canlı yayın Survivor 99. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR 99. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Her bölümü ilgiyle takip edilen Survivor'da peş peşe diskalifiyeler yaşanmıştı. Son elenen yarışmacı Barış'ın ardından kimin adaya veda edeceği merak edilirken, bu akşam yayınlanacak olan bölümde harika bir ödül takımları bekliyor. Yarışma esnasında gerilimin yükseldiği anlar yaşanacak...

SURVİVOR 99. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR 99. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan