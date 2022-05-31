Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da 4. dokunulmazlığa gelindi. İlk 3'ünü kaybeden Ünlüler takımının son dokunulmazlıkta ne yapacağı merak ediliyor. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Survivor All Star 120. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da 30 Mayıs'ta oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Gönüllüler olmuştu. Gerçekleşen ada konseyinde ise Sema'nın ismi yazıldı.

Bu akşam hangi takımın kazanacağı merak ediliyor...

SURVİVOR ALL STAR 120. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE